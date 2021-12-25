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Лайф публикует видео: В Уфе налётчики с пистолетом ограбили банк на 4,1 миллиона рублей

Грабители положили деньги в мусорный мешок и скрылись с места преступления на автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

25 декабря, 19:03

В Уфе налётчики с пистолетом ограбили банк на 4,1 миллиона рублей © SHOT

В Уфе налётчики с пистолетом ограбили банк на 4,1 миллиона рублей © SHOT

В Уфе вооружённые преступники в масках и капюшонах ограбили отделение "Росбанка" на улице Цюрупы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Угрожая пистолетом налётчики завели кассиршу в помещение и заставили её открыть сейф с наличными. Грабители положили деньги в мусорный мешок и скрылись с места преступления на автомобиле. Их добычей стали 4,1 миллиона рублей.

Налётчик с пистолетом в одиночку ограбил банк в Екатеринбурге на 10 млн рублей

Налётчик с пистолетом в одиночку ограбил банк в Екатеринбурге на 10 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", преступников ищут.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве глухонемой грабитель в маске кошечки избил продавщицу магазина и обчистил кассу на 115 тысяч рублей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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