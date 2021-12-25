Лайф публикует видео: В Уфе налётчики с пистолетом ограбили банк на 4,1 миллиона рублей
Грабители положили деньги в мусорный мешок и скрылись с места преступления на автомобиле. Возбуждено уголовное дело.
В Уфе вооружённые преступники в масках и капюшонах ограбили отделение "Росбанка" на улице Цюрупы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Угрожая пистолетом налётчики завели кассиршу в помещение и заставили её открыть сейф с наличными. Грабители положили деньги в мусорный мешок и скрылись с места преступления на автомобиле. Их добычей стали 4,1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", преступников ищут.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве глухонемой грабитель в маске кошечки избил продавщицу магазина и обчистил кассу на 115 тысяч рублей.
Комментариев: 0