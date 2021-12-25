В Уфе налётчики с пистолетом ограбили банк на 4,1 миллиона рублей © SHOT

В Уфе вооружённые преступники в масках и капюшонах ограбили отделение "Росбанка" на улице Цюрупы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Угрожая пистолетом налётчики завели кассиршу в помещение и заставили её открыть сейф с наличными. Грабители положили деньги в мусорный мешок и скрылись с места преступления на автомобиле. Их добычей стали 4,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", преступников ищут.