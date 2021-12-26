Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что США прекратят свою деятельность в Незалежной после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

По словам нардепа, российский лидер "чётко дал понять" Вашингтону, что Москва не будет терпеть провокации Запада на территории сопредельного государства.