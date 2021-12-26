"Янки начнут сворачивать присутствие": Депутат Рады Кива считает, что США покинут Украину после "ультиматума" Путина
По словам нардепа, российский лидер "чётко дал понять" Вашингтону, что Москва не будет терпеть провокации Запада на территории сопредельного государства.
Американский ракетный эсминец Donald Cook в Одессе. © ТАСС / Архип Верещагин
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что США прекратят свою деятельность в Незалежной после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
По словам нардепа, российский лидер "чётко дал понять" Вашингтону, что Москва не будет терпеть провокации Запада на территории сопредельного государства.
"Ультиматум выставлен, ждём ответа Запада. Лично я уверен: янки в ближайшее время начнут сворачивать своё присутствие и деятельность на территории Украины. Афганистан-2 уже не за горами. А значит, у Украины появится шанс стать свободной!" — написал Кива в своём телеграм-канале.
Напомним, 23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов, в том числе об Украине и НАТО. В частности, российский лидер предупредил о жёсткой реакции в случае приближения альянса к границам РФ и отметил, что "Россия не сердится, Россия сосредотачивается", отвечая на вопрос о том, ожидает ли Москва обострения ситуации с Украиной и НАТО.
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