Юрист Корытов рассказал о штрафах для курильщиков в 2022 году

В нынешнем году курильщики в России столкнулись с рядом сложностей. Им запретили курить в медучреждениях, в местах торговли и на складах, также вступили в силу требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе. В 2022 году запреты ужесточат ещё сильнее, рассказал юрист "Европейской юридической службы" Павел Корытов.

Так, за курение на объектах недвижимости и предприятиях начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности. По словам эксперта, в случае пожара, возникшего по вине курящего, ответственность будет строже. Ещё одна неприятная новость для любителей табака — сигареты в стране продолжат дорожать.

"С этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак" только через оператора электронного документооборота (ЭДО). В этом году они ещё могли делать это сами", — подчеркнул Корытов в беседе с агентством "Прайм".