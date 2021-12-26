Депутат Рады Гончаренко заявил о начале "возвращения" Кубани Украине
Парламентарий не первый раз покушается на этот российский регион, в котором, по его словам, сто лет назад якобы говорили на "мове".
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина якобы начала процесс "возвращения" Кубани. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — заявил Гончаренко.
Стоит отметить, что Гончаренко не впервые покушается на регионы России. Так, в середине мая он заявил, что сто лет назад на Кубани якобы разговаривали на "мове". По словам Гончаренко, нынешний Краснодарский край — это "украинские этнические земли", которые в своё время были отрезаны от Киева "волею судьбы". Позже депутат показал, как он готовится к "освобождению" российского региона. Также украинский нардеп развешивал в Киеве билборды с оскорблениями Москвы. После этого сенатор Алексей Пушков уличил Гончаренко в невежестве и незнании истории, назвав клоунадой его старания оскорбить российскую столицу и превознести украинскую.
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