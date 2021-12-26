ЦБ повысит лимит трансграничных платежей без сопроводительных документов до 600 тысяч

Центробанк РФ намерен с 200 до 600 тысяч рублей увеличить сумму платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы. Как сообщает газета "Известия", об этом говорится в документах ЦБ, информацию подтвердили и в самом регуляторе.

В Центробанке пояснили, что эти поправки — очередной шаг по либерализации требований валютного контроля, направленный на снятие нагрузки с резидентов. Ожидается, что изменения вступят в силу в ближайшее время.

В банке "Открытие" дальнейшую либерализацию валютного контроля назвали крайне актуальной темой для участников внешнеторговой деятельности. Также там отметили, что эта мера ожидаема как для банковского сообщества, так и для клиентов.

"Увеличение пороговых сумм прежде всего упрощает процедуру взаимодействия, снижает документооборот по валютному контролю клиента с банком и, безусловно, положительно сказывается на жизненном цикле платежа и скорости обслуживания", — подчеркнули в кредитной организации.

В свою очередь директор по стратегии ГК "ФинАМ" Ярослав Кабаков считает, что ЦБ мог бы поднять лимит ещё выше, учитывая текущие технологии и возможности мониторинга трансграничных платежей. По мнению эксперта, значительные суммы через банки таким образом вывести сложно, возможности воспользоваться альтернативными способами трансграничных платежей, например криптовалютами, регулятор сейчас не пресекает.