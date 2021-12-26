На востоке Мьянмы обнаружено не менее 35 обгоревших тел, в том числе детей

Местные повстанцы обвинили в случившемся военных страны, которых видели в данном районе в пятницу.

В округе Карен, на востоке Мьянмы, 25 декабря были обнаружены обгоревшие останки по меньшей мере 35 человек, в том числе детей. Об этом сообщает издание Myanmar NOW, ссылаясь на представителей вооружённой этнической группы Каренский национальный союз (КНС) и местных жителей.

По данным издания, тела находились в восьми автомобилях. Представители КНС обвинили в случившемся военных страны, которых видели в данном районе в пятницу.

Один из представителей КНС рассказал, что на месте происшествия сначала был виден густой дым от горящих машин, но обнаружить останки людей удалось не сразу из-за сильного пламени. По его словам, пока не известно, сколько среди погибших мужчин, женщин и детей — тела не поддаются идентификации.

Ранее международная неправительственная организация "Спасём детей" (Save the Children) заявила, что двое её сотрудников, которые работали в близлежащем районе, пропали. Глава организации осудил нападение на мирных жителей, назвав его нарушением международного гуманитарного права.