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Anadolu: Столтенберг назначил заседание Совета Россия — НАТО на 12 января

В этот же день в Брюсселе запланировано заседание начальников Генштабов стран – участниц Североатлантического альянса.

25 декабря, 21:04

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил дату заседания Совета Россия — НАТО. Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе, это произойдёт 12 января.

"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", заявил источник.

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Как уточняется, в этот же день в Брюсселе запланировано заседание начальников Генштабов стран – участниц НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ключевые темы предстоящих переговоров с НАТО по безопасности.

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Как писал Лайф, ранее МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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