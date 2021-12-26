Anadolu: Столтенберг назначил заседание Совета Россия — НАТО на 12 января
В этот же день в Брюсселе запланировано заседание начальников Генштабов стран – участниц Североатлантического альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг © ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил дату заседания Совета Россия — НАТО. Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе, это произойдёт 12 января.
"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", — заявил источник.
Как уточняется, в этот же день в Брюсселе запланировано заседание начальников Генштабов стран – участниц НАТО.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ключевые темы предстоящих переговоров с НАТО по безопасности.
Как писал Лайф, ранее МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие.
Комментариев: 0