Anadolu: Столтенберг назначил заседание Совета Россия — НАТО на 12 января

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил дату заседания Совета Россия — НАТО. Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в альянсе, это произойдёт 12 января.

"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", — заявил источник.

Как уточняется, в этот же день в Брюсселе запланировано заседание начальников Генштабов стран – участниц НАТО.