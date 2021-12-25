Украинский политолог Карасёв перешёл на русский язык и призвал поменять власть в Киеве

Украинский политолог Вадим Карасёв перешёл на русский язык, обсуждая в эфире телеканала "Украина 24" прошедшую большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. По словам Карасёва, лидер РФ в ходе общения с журналистами обозначил "чёткие красные линии" России и в связи с этим особенно остро повис вопрос о досрочных парламентских выборах в Незалежной.

"Надо перезарядить, наверное, перевыборы делать, чтобы был новый правящий класс и новые депутаты были. Не те, которые сейчас уехали на моря и океаны до конца января <...> Может быть, с новым мандатом, а какой он будет, я не знаю. Это избиратель будет решать — воевать или мириться <...> Враг у ворот — а они уехали до конца января", — заявил Карасёв.

Политолог добавил, что всем нужно объединиться и сформировать коалиционное правительство, чтобы дать "правильный ответ".

Последние на данный момент выборы в Верховную раду состоялись в 2019 году. Большинство на них получила партия "Слуга народа" — 43,16% голосов. Следующие выборы должны состояться в 2023 году.