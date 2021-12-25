Японского туриста удивила стоимость мобильной связи и интернета в России, а также доступность и распространённость бесплатного Wi-Fi. О своих наблюдениях он рассказал на интернет-портале Yahoo News Japan.

"Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверти от средней стоимости связи в Европе", — написал японец.

Также иностранца приятно удивило качество услуг российских интернет-провайдеров. Например, изменение тарифного плана происходит моментально, что выгодно отличает Россию от Японии. По словам мужчины, в России бесплатный Wi-Fi есть в кафе, торговых центрах и общественном транспорте, поэтому мобильным интернетом можно даже не пользоваться. Кроме этого, Wi-Fi можно быстро и легко подключить дома. При этом выбор провайдеров очень большой. Японец считает, что Россию можно назвать "Wi-Fi-раем".