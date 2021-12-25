Wi-Fi-рай: Yahoo News Japan поразился невероятно низкими ценами и доступностью интернета в России
Автор статьи на японском портале отметил, что цены на телекоммуникационные услуги в РФ не превышают четверти от средней стоимости связи в Европе.
© ТАСС / Василий Кузьмиченок
Японского туриста удивила стоимость мобильной связи и интернета в России, а также доступность и распространённость бесплатного Wi-Fi. О своих наблюдениях он рассказал на интернет-портале Yahoo News Japan.
"Знаете ли вы, что цены на телекоммуникации в России невероятно низкие по сравнению с остальным миром? Они не превышают четверти от средней стоимости связи в Европе", — написал японец.
Также иностранца приятно удивило качество услуг российских интернет-провайдеров. Например, изменение тарифного плана происходит моментально, что выгодно отличает Россию от Японии. По словам мужчины, в России бесплатный Wi-Fi есть в кафе, торговых центрах и общественном транспорте, поэтому мобильным интернетом можно даже не пользоваться. Кроме этого, Wi-Fi можно быстро и легко подключить дома. При этом выбор провайдеров очень большой. Японец считает, что Россию можно назвать "Wi-Fi-раем".
Ранее Лайф рассказывал, что японцы пришли в восторг от российского автомобиля "Нива". Жители Страны восходящего солнца высказались в пользу функционала, ретродизайна и демократичной цены.
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