На Урале отец в прямом эфире унижал пятилетнюю дочь и заставлял целоваться с ним в губы

В городе Краснотурьинске Свердловской области 33-летний мужчина вёл трансляции, во время которых унижал свою пятилетнюю дочь и заставлял её целовать себя в губы. В прямом эфире он оскорблял ребёнка и свою пожилую маму несколько дней подряд, сообщает портал E1.ru.

Также мужчина регулярно замахивался на маленькую девочку и доводил её до слёз. Зрители трансляции выразили негодование из-за его действий. Видео разлетелось по соцсетям, неравнодушные граждане обратились в полицию. В итоге мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей. Оказалось, что ранее 33-летний уралец был неоднократно судим.

На кадрах из прямых трансляций видно и слышно, что девочка плачет, а её бабушка просит малышку не кричать, чтобы не раздражать отца ещё сильнее.

"Данный гражданин задержан и доставлен в дежурную часть МО МВД России "Краснотурьинский". Им оказался 33-летний местный житель, неоднократно ранее судимый, последний раз был осуждён в 2011 году по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Освободился в июле 2013 года. В Краснотурьинске проживает вместе с матерью и пятилетней дочерью", — уточнили в местной полиции.

Сейчас стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего, изучают видео, размещённые в Сети, опрашивают родственников, свидетелей, соседей, очевидцев инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.