Путин по телефону переговорил с президентом Египта Ас-Сиси

"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", — говорится в сообщении.

Также Путин и Ас-Сиси с удовлетворением отметили, что Египет в качестве страны-гостя примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Кроме того, лидеры двух стран обсудили международные темы, в частности они констатировали близость подходов Москвы и Каира в отношении политического урегулирования в Ливии.