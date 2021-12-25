Путин по телефону переговорил с президентом Египта Ас-Сиси
Лидеры двух стран дали высокую оценку достигнутому уровню сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа".
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, президент России Владимир Путин. Коллаж © LIFE, © Пресс-служба Президента РФ / ТАСС / Михаил Климентьев /
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", — говорится в сообщении.
Также Путин и Ас-Сиси с удовлетворением отметили, что Египет в качестве страны-гостя примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Кроме того, лидеры двух стран обсудили международные темы, в частности они констатировали близость подходов Москвы и Каира в отношении политического урегулирования в Ливии.
А ранее в субботу Путин провёл телефонные переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Лидеры двух стран обсудили поставки российского газа. Также Путин переговорил с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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