Куприянов: "Газпром" продолжает транзит через Украину, несмотря на выполнение контракта
Представитель российской компании также отметил, что есть данные о физическом реверсе газа из ФРГ в Польшу и далее на Украину в объёме от трёх до пяти млн кубометров в сутки.
Логотип "Газпрома" © ТАСС / Роман Пименов
"Газпром" продолжает транзит газа через Украину, несмотря на выполнение контракта на текущий год ещё в середине декабря. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то "Газпром" ещё 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
Куприянов также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объёме от трёх до пяти миллионов кубометров в сутки.
"А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объёмам, поставляемым "Газпромом", — подчеркнул представитель российской компании.
Ранее глава украинской компании "Нафтогаз " Юрий Витренко признал отсутствие альтернатив российскому газу. Он отметил, что топливо в Незалежную можно поставлять из Германии через Польшу, однако для этого требуются большие инвестиции.
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