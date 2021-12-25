Куприянов: "Газпром" продолжает транзит через Украину, несмотря на выполнение контракта

"Газпром" продолжает транзит газа через Украину, несмотря на выполнение контракта на текущий год ещё в середине декабря. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

"Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то "Газпром" ещё 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

Куприянов также указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объёме от трёх до пяти миллионов кубометров в сутки.

"А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объёмам, поставляемым "Газпромом", — подчеркнул представитель российской компании.