Пользователи американского портала Reddit активно иронизируют над сообщениями западных СМИ, согласно которым Россия якобы должна была вторгнуться на Украину на Рождество. Некоторые юзеры саркастически отметили, что изначально российское нападение было запланировано на январь.

"Глупые американцы не понимают, что когда русские говорят о "войне на Рождество", то речь идёт о православном Рождестве", — иронизирует BILLCLINTONMASK.

А пользователь Gabtactic пошутил, что русские "медвежьи" бронетанковые войска уже наступают! По словам пользователя Cass05, самое время запасаться попкорном, он отметил, что делал это уже 17 раз после каждого заявления о "нападении" России на Украину, но зрелища не случилось.

"Информацию о планируемом "нападении" распространяют те же СМИ, что публикуют фотографии НЛО", — считает Plappeye.

А вот Ill_Cantaloupe8167 отнёсся к таким прогнозам более серьёзно. Канадец заявил, что предпочёл бы скорее вступить в союз с Россией, чем с США.

"Глубоко в душе я искренне надеюсь, что Россия и правда сделает это, чтобы решить проблему", — заключил BullaEtmoidalis.

Ранее Лайф сообщал, что США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России. По данным газеты, американская разведка считает, что Москва якобы может организовать хакерские атаки и выставить лидера Незалежной Владимира Зеленского в неприглядном свете.