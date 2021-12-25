Жительница Подмосковья отдала лжеполицейским 1,1 млн и попала в больницу с инсультом

Телефонные мошенники довели жительницу подмосковного Королёва до инсульта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Жертвой злоумышленников оказалась 60-летняя пенсионерка Галина. Схема была стандартная: звонившие представились полицейскими и сообщили о том, что кто-то пытается взять кредит на имя женщины. Чтобы сохранить деньги, Галине предложили взять кредит самой и перевести все средства на специальный счёт.

Заподозрив неладное, пенсионерка сверила номер звонивших с контактом отдела полиции — всё совпало. Тогда женщина направилась в банк и взяла два кредита по 550 тысяч рублей каждый. По рекомендациям "полицейских" она перевела все деньги на чужой счёт, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Осознав масштаб трагедии, Галина позвонила настоящим полицейским, но из-за волнения не смогла объяснить, что произошло. Позже вечером женщине стало плохо, она упала и разбила лицо. В этот момент пенсионерка разговаривала с дочерью, которая тут же примчалась на помощь. Отмечается, что для спасения Галины пришлось ломать входную дверь. В итоге женщину госпитализировали с подозрением на инсульт, а мошенников ищут.