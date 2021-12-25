Во Франции впервые выявили более ста тысяч случаев ковида за сутки

Во Франции установлен новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки — 104 611 человек. Об этом сообщает санитарное агентство страны.

В пятницу было зафиксировано 94,1 тысячи заражений, а в прошлую субботу — 58,5 тысячи. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в республике выявлено 8 884 451 случай CoViD-19, умерло 120 024 пациента.