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Во Франции впервые выявили более ста тысяч случаев ковида за сутки

За всё время в республике зафиксировано 8 884 451 случай заражения коронавирусом.

25 декабря, 20:35

Больница имени Мари Франсуа Ксавье Биша в Париже. © ТАСС / АР

Во Франции установлен новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом за сутки — 104 611 человек. Об этом сообщает санитарное агентство страны.

В пятницу было зафиксировано 94,1 тысячи заражений, а в прошлую субботу — 58,5 тысячи. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в республике выявлено 8 884 451 случай CoViD-19, умерло 120 024 пациента.

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Ранее стало известно, что Италия ввела обязательное ношение масок на улице из-за вспышки ковида. Ужесточение ограничений в стране вызвано рекордным суточным количеством заболевших. За неделю их число увеличилось на 70% по сравнению с предыдущей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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