Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ изложил свою версию громкого скандала

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой подробно озвучил свою версию недавнего громкого конфликта. По словам Евгения, была сорвана процедура экзамена.

"Начнём с того, что нам изначально не был предоставлен индивидуальный план обучения, хотя мы просили об этом начиная с 8-го сентября... Но вместо этого они (руководство МГУ. — Прим. Лайфа) вдруг назначают Алисе сессию поперёк зачетов. Нас уведомили о ней за три дня. То есть, Алиса готовилась к зачёту по истории, читала учебник истории, а нам внезапно написали — приходите, у вас будет промежуточная сессия. И приказ декана прислали. Ни на один вопрос нам не отвечали — ни о структуре проведения, ни о порядке проведения", — отметил отец девочки-вундеркинда в беседе с kp.ru.

При этом первый экзамен Алиса сдала на удовлетворительную оценку. Однако затем родители увидели нарушение и обратили внимание, что сессия проходит не так, как у остальных студентов и не так, как предполагают рабочие программы. Они написали письмо в учебную часть с требованием "провести сессию без дискриминации ребёнка".

По словам Евгения, регламент проведения испытаний они не видели, однако, согласно учебному плану, студенты сдают экзамены в устной форме, отвечая на два вопроса. При этом Алису попросили ответить на первый вопрос письменно, на что дали 20 минут.

"Она очень торопилась, не успевала, но листочек у неё отобрали", — подчеркнул Евгений Тепляков.

По словам отца, дочь попросила, чтобы ей дали ответить устно, но сделать этого не разрешили. Листочки с письменными ответами Алисе также отдавать не стали по неизвестной причине, утверждает Евгений.

"Они говорят: "Юридически мы тебе сказать не можем, просто потому что". Она во время экзамена несколько раз жаловалась и как бы говорила, что можно я пойду? Ей говорили: "Нет, нельзя, сиди". Более часа её экзаменовали! 9-летний ребенок, три профессора, четыре представителя учебной части. Зачем? А папе нельзя, папу даже близко не пускают на порог. 7 человек мучают ребёнка более часа", — возмутился Тепляков, напомнив, что в школе уроки идут 45 минут.

Через некоторое время отец девочки начал понимать, что "что-то происходит не то", и попросил вернуть ему ребёнка. Кроме того, мужчина заявил, что это он вызвал полицию, а не сотрудники вуза, как утверждалось ранее.

Он добавил, что предлагал связаться с учебной частью, чтобы остановить экзамен. По его словам, начало происходить не то, на что они как родители давали согласие. В ответ сотрудники МГУ заявляли, что "им всё равно". Тепляков пригрозил вызвать полицию, на что услышал: "Вызывай, кого хочешь". В итоге ему удалось дозвониться до полицейских, и "только после того, как они узнали, что едет полиция, они отпустили Алису". Отец студентки поведал, что стражи порядка сейчас проводят проверку на основании их заявления о незаконном лишении свободы.