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Отец девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ изложил свою версию громкого скандала

По словам Евгения Теплякова, это он вызвал полицию, а не сотрудники университета. Мужчина заявил, что его дочь "более часа мучали семь человек".

25 декабря, 21:38
<p>Евгений Тепляков © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ivVsQC0t7AU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РБК</a></p>

Евгений Тепляков © YouTube / РБК

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой подробно озвучил свою версию недавнего громкого конфликта. По словам Евгения, была сорвана процедура экзамена.

"Начнём с того, что нам изначально не был предоставлен индивидуальный план обучения, хотя мы просили об этом начиная с 8-го сентября... Но вместо этого они (руководство МГУ. — Прим. Лайфа) вдруг назначают Алисе сессию поперёк зачетов. Нас уведомили о ней за три дня. То есть, Алиса готовилась к зачёту по истории, читала учебник истории, а нам внезапно написали — приходите, у вас будет промежуточная сессия. И приказ декана прислали. Ни на один вопрос нам не отвечали — ни о структуре проведения, ни о порядке проведения", — отметил отец девочки-вундеркинда в беседе с kp.ru.

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При этом первый экзамен Алиса сдала на удовлетворительную оценку. Однако затем родители увидели нарушение и обратили внимание, что сессия проходит не так, как у остальных студентов и не так, как предполагают рабочие программы. Они написали письмо в учебную часть с требованием "провести сессию без дискриминации ребёнка".

По словам Евгения, регламент проведения испытаний они не видели, однако, согласно учебному плану, студенты сдают экзамены в устной форме, отвечая на два вопроса. При этом Алису попросили ответить на первый вопрос письменно, на что дали 20 минут.

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"Она очень торопилась, не успевала, но листочек у неё отобрали", — подчеркнул Евгений Тепляков.

По словам отца, дочь попросила, чтобы ей дали ответить устно, но сделать этого не разрешили. Листочки с письменными ответами Алисе также отдавать не стали по неизвестной причине, утверждает Евгений.

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Отец девятилетней студентки МГУ сам устроил ей экзамен сразу после провала на аттестации

"Они говорят: "Юридически мы тебе сказать не можем, просто потому что". Она во время экзамена несколько раз жаловалась и как бы говорила, что можно я пойду? Ей говорили: "Нет, нельзя, сиди". Более часа её экзаменовали! 9-летний ребенок, три профессора, четыре представителя учебной части. Зачем? А папе нельзя, папу даже близко не пускают на порог. 7 человек мучают ребёнка более часа", — возмутился Тепляков, напомнив, что в школе уроки идут 45 минут.

Через некоторое время отец девочки начал понимать, что "что-то происходит не то", и попросил вернуть ему ребёнка. Кроме того, мужчина заявил, что это он вызвал полицию, а не сотрудники вуза, как утверждалось ранее.

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Он добавил, что предлагал связаться с учебной частью, чтобы остановить экзамен. По его словам, начало происходить не то, на что они как родители давали согласие. В ответ сотрудники МГУ заявляли, что "им всё равно". Тепляков пригрозил вызвать полицию, на что услышал: "Вызывай, кого хочешь". В итоге ему удалось дозвониться до полицейских, и "только после того, как они узнали, что едет полиция, они отпустили Алису". Отец студентки поведал, что стражи порядка сейчас проводят проверку на основании их заявления о незаконном лишении свободы.

Напомним, ранее в вузе произошёл скандал. Отец Алисы напал на завкафедрой. В пресс-службе психфака рассказали, что мужчина попытался прорваться на факультет, начал кричать. Силами охраны и сотрудников его удалось задержать. Также утверждается, что отец девочки угрожал сотрудникам и преподавателям, пришлось даже вызвать полицию. Позже мужчина объяснил свои действия. По его словам, всё произошло из-за нарушения процедуры экзамена, о которой родители якобы договаривались заранее.

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Ярмо вундеркинда: Можно ли любить детей за оценки

Лайф рассказывал, что в 2021 году Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Алисы завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс. На бюджет в МГУ девочка не поступила, родители отдали её на платное отделение. Программу первого семестра Алиса прошла за месяц.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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