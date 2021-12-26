Ограбившие банк в Уфе дважды заходили туда на разведку, прежде чем пойти на дело

SHOT раскрыл подробности громкого ограбления отделения "Росбанка" в Уфе. По его данным, налётчики тщательно готовились к преступлению — перед тем, как пойти на дело, они два раза заходили в помещение банка на разведку, интересовались курсом валют, чтобы поменять доллары.

В день ограбления кассирша вышла на обед около часа дня. В этот момент злоумышленники налепили между железных дверей маленькую магнитную пластину, которая мешала плотному закрытию. Когда сотрудница возвращалась на своё рабочее место, бандит дёрнул дверь и зашёл вместе с ней в помещение, где находились деньги. Угрожая кассирше пистолетом, он сказал ей: "Давай деньги или я тебя прибью".

В служебной комнате преступник достал из кармана мусорный пакет и сложил туда деньги из сейфа. Работница банка незаметно нажала тревожную кнопку, но полиция не успела приехать на место преступления и задержать злоумышленников. Грабители скрылись вместе с деньгами на машине.