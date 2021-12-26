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Ограбившие банк в Уфе дважды заходили туда на разведку, прежде чем пойти на дело

Злоумышленники интересовались курсом валют, чтобы поменять доллары. Сейчас преступников разыскивают.

25 декабря, 22:05

Ограбление банка в Уфе © SHOT

SHOT раскрыл подробности громкого ограбления отделения "Росбанка" в Уфе. По его данным, налётчики тщательно готовились к преступлению — перед тем, как пойти на дело, они два раза заходили в помещение банка на разведку, интересовались курсом валют, чтобы поменять доллары.

В день ограбления кассирша вышла на обед около часа дня. В этот момент злоумышленники налепили между железных дверей маленькую магнитную пластину, которая мешала плотному закрытию. Когда сотрудница возвращалась на своё рабочее место, бандит дёрнул дверь и зашёл вместе с ней в помещение, где находились деньги. Угрожая кассирше пистолетом, он сказал ей: "Давай деньги или я тебя прибью".

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В служебной комнате преступник достал из кармана мусорный пакет и сложил туда деньги из сейфа. Работница банка незаметно нажала тревожную кнопку, но полиция не успела приехать на место преступления и задержать злоумышленников. Грабители скрылись вместе с деньгами на машине.

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Напомним, налётчики ограбили банк на 4,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", преступников ищут.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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