Эрдоган назвал Турцию восходящей звездой XXI века

Рост ВВП Турции по итогам нынешнего года достигнет двузначного показателя. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган, назвав республику восходящей звездой XXI века.

"Турция — это восходящая звезда XXI века, благодаря продуманной политике она стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался положительным. Мы продемонстрируем двузначный показатель роста ВВП по итогам этого года", — отметил турецкий лидер во время выступления перед функционерами правящей партии в провинции Газиантеп.​​​​​​

По словам Эрдогана, когда в 2002 году к власти в Турции пришла возглавляемая им Партия справедливости и развития, резервы Центробанка страны составляли всего 27,5 миллиарда долларов, а долг перед МВФ — 23,5 миллиарда долларов.

"Сегодня речь идёт о 120 миллиардах долларов резервов ЦБ и отсутствии задолженности перед МВФ. Годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных 221 миллиарда долларов... Пятая колонна недавно пыталась раздуть панику в стране, мы столкнулись с беспрецедентными попытками манипуляций на валютном рынке, но решили эту проблему всего за один час", — заявил президент Турции.