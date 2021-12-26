Сайт ФСИН России подвергся хакерской атаке

Сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подвергся хакерской атаке вечером 25 ноября. Об этом заявил проект Gulagu.net. В его телеграм-канале сообщили, что получили письмо "команды хакеров Universal из даркнет-пространства", объявляющих, что "совершают атаку на все серверы ФСИН России".

Администрация Gulagu.net подчеркнула, что не знала о подготовке и реализации кибератаки. В свою очередь, основатель проекта Владимир Осечкин призвал остановить её.

"Я прошу остановить хакерскую атаку и дать возможность сотрудникам ФСИН восстановить работу сайта", — сказал Осечкин на видео, опубликованном в "Телеграме".

По данным на 02:25 мск доступ к веб-ресурсу уже восстановлен.

Напомним, осенью проект Gulagu.net выложил видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, а СК возбудил несколько уголовных дел. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, также в результате проверки УФСИН РФ по Саратовской области уволило 18 сотрудников по отрицательным мотивам.