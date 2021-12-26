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Reuters: Элитное шампанское в 2021 году подорожало сильнее биткоина

Так, стоимость бутылки Salon le Mesnil выросла на 80% — до 15 700 долларов.

25 декабря, 23:14

Фото © Pixabay

Премиальное шампанское в этом году выросло в цене больше, чем самые популярные активы, включая акции крупнейших IT-компаний и биткоин. Об этом пишет агентство Reuters.

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На шампанское пришлось 15 из 20 мест в рейтинге самых подорожавших напитков в "Индексе Бордо", который ведёт платформа LiveTrade. Так, стоимость вина Salon le Mesnil урожая 2002 года выросла в 2021 году более чем на 80% на LiveTrade и другой платформе — Liv-ex. Сейчас бутылка этого алкоголя продаётся примерно за $15 700 (около 1,15 млн рублей). Биткоин же в этом году вырос в цене на 75%, а рост индекса NYFANG+TM, который учитывает акции Amazon, Meta, Google, Netflix и Tesla, оказался примерно в пять раз более скромным, чем удорожание Salon le Mesnil.

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Кроме того, в этом году на 70% подорожали винтажные вина Krug 2002 и 1996 годов и Comtes de Champagne 2006 года. На 55% больше стали стоить марки Krug 2000, Dom Pérignon P2 2002, Bollinger La Grande Année 2007 и Cristal Rosé 2008. По словам экспертов, рост интереса инвесторов к дорогому вину спровоцировали несколько факторов: низкие ключевые ставки и большие накопления, которые образовались у состоятельных людей за время карантина в разных странах. Сказался и повышенный интерес к физическим активам на фоне растущего инфляционного давления.

Ранее Максим Черниговский объяснил, чем отечественное шампанское лучше импортного. Также он рассказал, что следует учитывать россиянам при выборе популярного напитка.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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