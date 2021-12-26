Telegraph: Британский фрегат собрался отслеживать корабли и подлодки РФ в Северном море
По данным СМИ, корабль находится в состоянии "повышенной готовности" недалеко от Шетландских островов.
Фрегат HMS Westminster © ТАСС / ZUMA
Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать возможное возвращение российских кораблей и подводных лодок на военно-морскую базу в Североморске. Об этом сообщает издание Telegraph.
По данным СМИ, фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" недалеко от Шетландских островов.
"Фрегат типа 23 готов отслеживать любые российские корабли и подводные лодки, возвращающиеся домой на православное Рождество 7 января 2022 года", — говорится в материале.
HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, в 2014-м его реконструировали.
Ранее в порт Одессы вошёл французский ракетный фрегат Auvergne D654. Это уже десятый заход судов НАТО в город в 2021 году. На территории Украины корабль пробудет до 28 декабря.
Комментариев: 0