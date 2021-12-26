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Telegraph: Британский фрегат собрался отслеживать корабли и подлодки РФ в Северном море

По данным СМИ, корабль находится в состоянии "повышенной готовности" недалеко от Шетландских островов.

26 декабря, 00:05
<p>Фрегат HMS Westminster © ТАСС / ZUMA</p>

Фрегат HMS Westminster © ТАСС / ZUMA

Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать возможное возвращение российских кораблей и подводных лодок на военно-морскую базу в Североморске. Об этом сообщает издание Telegraph.

По данным СМИ, фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" недалеко от Шетландских островов.

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"Фрегат типа 23 готов отслеживать любые российские корабли и подводные лодки, возвращающиеся домой на православное Рождество 7 января 2022 года", — говорится в материале.

HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, в 2014-м его реконструировали.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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