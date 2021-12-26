Telegraph: Британский фрегат собрался отслеживать корабли и подлодки РФ в Северном море

Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море и готов отслеживать возможное возвращение российских кораблей и подводных лодок на военно-морскую базу в Североморске. Об этом сообщает издание Telegraph.

По данным СМИ, фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" недалеко от Шетландских островов.

"Фрегат типа 23 готов отслеживать любые российские корабли и подводные лодки, возвращающиеся домой на православное Рождество 7 января 2022 года", — говорится в материале.

HMS Westminster был спущен на воду в 1992 году, в 2014-м его реконструировали.