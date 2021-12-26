Reuters: ФРГ не разделяет уверенности США в подготовке России к "вторжению" на Украину
Источники агентства в Федеральном правительстве Германии сообщили, что Берлин заинтересован в снижении напряжённости на границе Незалежной.
Флаги Германии и США © ТАСС / DPA
Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к "вторжению" на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два анонимных источника в немецком правительстве.
"Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряжённости", — отметили источники в кабмине ФРГ.
Собеседники агентства также утверждают, что немецкие власти нацелены на скорейшую реактивацию "нормандского формата" с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
Ранее сообщалось, что США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России. По данным газеты, американская разведка считает, что Москва якобы может организовать хакерские атаки и выставить лидера Незалежной Владимира Зеленского в неприглядном свете.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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