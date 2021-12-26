Reuters: ФРГ не разделяет уверенности США в подготовке России к "вторжению" на Украину

Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к "вторжению" на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два анонимных источника в немецком правительстве.

"Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряжённости", — отметили источники в кабмине ФРГ.

Собеседники агентства также утверждают, что немецкие власти нацелены на скорейшую реактивацию "нормандского формата" с участием ФРГ, России, Франции и Украины.

Ранее сообщалось, что США и Британия тайно направили на Украину отряд киберэкспертов для "защиты" от России. По данным газеты, американская разведка считает, что Москва якобы может организовать хакерские атаки и выставить лидера Незалежной Владимира Зеленского в неприглядном свете.