Каждый третий участник опроса американской газеты NYT не смог найти Украину на карте

Около 32% участников опроса американской газеты The New York Times не смогли найти Украину на карте Восточной Европы.

Издание в конце декабря проводит ежегодную онлайн-викторину по главным темам уходящего года. В этот раз таковыми стали пандемия, законодательная повестка президента США Джо Байдена, расстановка сил в Сенате, Олимпиада в Токио, скандалы с сексуальными домогательствами и другие. Ряд вопросов посвящён новостям международной политики.

Так, читателям предложили ответить, у границ какой страны Россия, как трубят в последнее время западные политики и СМИ, укрепляет свои позиции. На карте без подписей участники опроса могли выбрать одно из четырёх государств — Украину, Белоруссию, Польшу или Грузию. В итоге около 56 тысяч человек из 177 тысяч участников опроса не смогли найти Незалежную.

В другом вопросе на знание географии читателям предлагали отметить на карте место аварии с танкером Ever Given, заблокировавшим Суэцкий канал. Здесь американцы оказались более способными — 93% дали правильный ответ.