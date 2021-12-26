Поджигатель "Ленты" в Томске объяснил свой поступок желанием "избавиться от конкурентов"
В свою очередь, его жена заявила, что в последнее время у супруга "было не в порядке с головой", мужчина считал, что его кто-то хочет убить.
Кадр из видео © Telegram / "Регион-70 Томск"
Телеграм-канал SHOT раскрыл личность мужчины, устроившего накануне пожар в гипермаркете "Лента" в Томске. Им оказался 27-летний местный житель Денис З., по специальности электрик.
При задержании томич объяснил свои действия желанием "избавиться от конкурентов". Кого именно мужчина считает конкурентами, сейчас выясняют следователи. В свою очередь, жена Дениса заявила, что в последнее время у него "было не в порядке с головой", мужчина считал, что его кто-то хочет убить. На следующей неделе он якобы даже должен был пойти на приём к психиатру.
По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Поджигателю предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников, никто не пострадал. Местная прокуратура после случившегося заявила, что проверит все ТЦ Томска.
А 21 декабря крупный пожар вспыхнул в другом гипермаркете "Лента" в Томске. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара, который устроил сотрудник гипермаркета Александр Шнайдер. Изначально он заявил, что устроил поджог, потому что ему "надоело работать", позже обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. При этом, по словам источника Лайфа, Шнайдер работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но не появлялся там в течение двух лет. Позже суд арестовал Шнайдера до 21 февраля 2022 года. Ущерб от действий поджигателя оценивается по меньшей мере в два миллиарда рублей.
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