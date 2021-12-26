Поджигатель "Ленты" в Томске объяснил свой поступок желанием "избавиться от конкурентов"

Телеграм-канал SHOT раскрыл личность мужчины, устроившего накануне пожар в гипермаркете "Лента" в Томске. Им оказался 27-летний местный житель Денис З., по специальности электрик.

При задержании томич объяснил свои действия желанием "избавиться от конкурентов". Кого именно мужчина считает конкурентами, сейчас выясняют следователи. В свою очередь, жена Дениса заявила, что в последнее время у него "было не в порядке с головой", мужчина считал, что его кто-то хочет убить. На следующей неделе он якобы даже должен был пойти на приём к психиатру.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Поджигателю предъявлены обвинения, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

Напомним, 25 декабря в Томске загорелся второй за неделю гипермаркет "Лента". Инцидент в отделе фейерверков произошёл около четырёх часов дня по местному времени. Огонь разошёлся на площади 20 квадратных метров. Из помещения экстренно эвакуировали около 500 посетителей и 150 сотрудников, никто не пострадал. Местная прокуратура после случившегося заявила, что проверит все ТЦ Томска.