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Вирусолог Альтштейн напомнил о необходимости регулярно менять маски в поездках

Он также призвал россиян хорошенько подумать, прежде чем планировать путешествие в разгар пандемии.

26 декабря, 05:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

При длительных поездках и перелётах во избежание заражения коронавирусом маску необходимо менять хотя бы раз в два часа. Об этом россиянам напомнил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила", — рассказал он в беседе с RT.

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По его словам, важно следить за гигиеной рук: как можно чаще мыть их, а также пользоваться антисептиками, которые сегодня есть практически в любом общественном месте. Кроме того, необходимо вовремя менять маску, особенно во время длительных перелётов, добавил Альтштейн.

"Если, например, рейс четырёхчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску", — объяснил вирусолог.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн перечислил условия для окончания пандемии коронавирусной инфекции в 2022 году.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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