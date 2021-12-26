НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России выявили 23 721 случай ковида за сутки, это минимум с конца сентября

За последние 24 часа от инфекции умерло меньше тысячи пациентов.

26 декабря, 08:41
<p>© ТАСС / Гердо Владимир</p>

© ТАСС / Гердо Владимир

В России за минувшие сутки выявили 23 721 случай коронавируса, следует из данных федерального оперштаба. Это минимум с 30 сентября, когда было зафиксировано 23 888 случаев.

Больше всего заражённых в Москве — 2180 пациентов. Также в тройке антилидеров по-прежнему остаются Санкт-Петербург, где выявили 1851 случай, и Московская область с 1565 случаями за сутки. Вместе с тем отмечается, что полностью выздоровело 37 285 человек, скончалось 968. Общее число выявленных в стране случаев достигло 10 392 020.

Во Франции впервые выявили более ста тысяч случаев ковида за сутки

Во Франции впервые выявили более ста тысяч случаев ковида за сутки

Накануне сообщалось, что в России выявили первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом, однако позже в Минздраве РФ эту информацию опровергли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1