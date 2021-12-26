В России выявили 23 721 случай ковида за сутки, это минимум с конца сентября
За последние 24 часа от инфекции умерло меньше тысячи пациентов.
© ТАСС / Гердо Владимир
В России за минувшие сутки выявили 23 721 случай коронавируса, следует из данных федерального оперштаба. Это минимум с 30 сентября, когда было зафиксировано 23 888 случаев.
Больше всего заражённых в Москве — 2180 пациентов. Также в тройке антилидеров по-прежнему остаются Санкт-Петербург, где выявили 1851 случай, и Московская область с 1565 случаями за сутки. Вместе с тем отмечается, что полностью выздоровело 37 285 человек, скончалось 968. Общее число выявленных в стране случаев достигло 10 392 020.
Накануне сообщалось, что в России выявили первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом, однако позже в Минздраве РФ эту информацию опровергли.
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