Учёные выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме
Хорошая новость: исследователи доказали замедленное выведение вируса, но вот серьёзных воспалений вне лёгких не выявили.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Коронавирус может сохраняться в сердце и мозге человека дольше семи месяцев, об этом свидетельствуют результаты исследования учёных из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали образцы, полученные из тел 44 умерших инфицированных.
"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте Research Square.
Специалисты указали на то, что патоген обнаруживается практически во всех органах тела даже у пациентов с лёгкими симптомами и вообще без них. Однако отмечается также, что серьёзных воспалений вне дыхательных путей не выявлено.
"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", — отметили учёные. По данным зарубежных агентств, исследование ещё не было проверено независимыми экспертами.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные раскрыли главную опасность эволюционировавшего альфа-штамма. По словам исследователей, из-за этих изменений данный вариант уклоняется от иммунного ответа лучше, чем "дикая" — немутировавшая разновидность.
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