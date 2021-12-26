Учёные выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме

Коронавирус может сохраняться в сердце и мозге человека дольше семи месяцев, об этом свидетельствуют результаты исследования учёных из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, которые проанализировали образцы, полученные из тел 44 умерших инфицированных.

"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте Research Square.

Специалисты указали на то, что патоген обнаруживается практически во всех органах тела даже у пациентов с лёгкими симптомами и вообще без них. Однако отмечается также, что серьёзных воспалений вне дыхательных путей не выявлено.

"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", — отметили учёные. По данным зарубежных агентств, исследование ещё не было проверено независимыми экспертами.