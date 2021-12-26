Песков считает, что 2022 год в плане пандемии не сулит ничего радужного

Из-за пандемии коронавируса 2021-й оказался непростым, но в наступающем году мир ждёт ещё несколько волн, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Год был сложный действительно в плане пандемии. Наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждёт впереди", — сказал представитель Кремля в эфире "России-1".

Тем не менее Песков отметил, что с точки зрения экономики Россия уже выбралась "из ковидной ямы". Он также напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, что правительству пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.

"То есть по развитию экономики. Уже не антикризисного, а регулярного, обычного развития экономики. Что, собственно, является основной целью", — пояснил представитель Кремля.