Песков: Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна
Пресс-секретарь российского лидера объяснил это тем, что Европа и США не гнушаются извращать смысл высказываний в свою пользу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Мегафонная дипломатия временами становится неизбежной реальностью, как и публикация документов, чтобы ни одна из сторон не смогла ничего извратить. Так полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На самом деле всё-таки мегафонная дипломатия — она, наверное, временами становится неизбежна. Так же, как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а, к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим", — объяснил он в эфире на канале "Россия-1", отвечая на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия.
Ранее Песков назвал получение гарантий безопасности от НАТО вопросом жизни и смерти. По его словам, на протяжении двух последних десятилетий Москву методично обманывали.
Комментариев: 0