НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна

Пресс-секретарь российского лидера объяснил это тем, что Европа и США не гнушаются извращать смысл высказываний в свою пользу.

26 декабря, 13:07

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Мегафонная дипломатия временами становится неизбежной реальностью, как и публикация документов, чтобы ни одна из сторон не смогла ничего извратить. Так полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На самом деле всё-таки мегафонная дипломатия — она, наверное, временами становится неизбежна. Так же, как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а, к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим", объяснил он в эфире на канале "Россия-1", отвечая на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия.

Британцы назвали Путина гениальным стратегом и призвали НАТО отступить от границы РФ

Британцы назвали Путина гениальным стратегом и призвали НАТО отступить от границы РФ

Ранее Песков назвал получение гарантий безопасности от НАТО вопросом жизни и смерти. По его словам, на протяжении двух последних десятилетий Москву методично обманывали.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1