Песков: Мегафонная дипломатия временами становится неизбежна

Мегафонная дипломатия временами становится неизбежной реальностью, как и публикация документов, чтобы ни одна из сторон не смогла ничего извратить. Так полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На самом деле всё-таки мегафонная дипломатия — она, наверное, временами становится неизбежна. Так же, как становится неизбежна публикация документов, чтобы никто ничего не извращал, а, к сожалению, наши оппоненты иногда не гнушаются этим", — объяснил он в эфире на канале "Россия-1", отвечая на вопрос, зачем нужна мегафонная дипломатия.