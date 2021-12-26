Песков напомнил о провальных попытках сделать Россию жертвой

Россия никогда ни на кого не нападала первой, при этом иностранные государства не раз пытались "сделать её жертвой", однако добиться этого им так и не удалось, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о планах Москвы "вторгнуться" на Украину.

Он отметил, что в случае с Незалежной самое главное — не допустить решения гражданского конфликта в Донбассе военным путём.

"Это то, о чём неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но, видите, одёрнуть Киев почему-то никто не хочет", — сказал Песков в ходе интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".