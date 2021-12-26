Песков напомнил о провальных попытках сделать Россию жертвой
Пресс-секретарь президента также отметил, что гражданский конфликт в Донбассе важно решить мирным путём.
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Россия никогда ни на кого не нападала первой, при этом иностранные государства не раз пытались "сделать её жертвой", однако добиться этого им так и не удалось, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о планах Москвы "вторгнуться" на Украину.
Он отметил, что в случае с Незалежной самое главное — не допустить решения гражданского конфликта в Донбассе военным путём.
"Это то, о чём неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне. Но, видите, одёрнуть Киев почему-то никто не хочет", — сказал Песков в ходе интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее экс-спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер призвал ввести новые санкции против России. По словам дипломата, до сих пор Вашингтон и партнёры накладывали на РФ экономические ограничения лишь после того, как она "сделала что-то плохое". Волкер считает, что эту тенденцию нужно изменить.
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