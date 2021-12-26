Песков считает, что Зеленский вряд ли приедет на саммит СНГ в Петербург
Традиционная неформальная встреча руководителей государств — участников Содружества — запланирована на 28 декабря.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский может приехать в Санкт-Петербург на саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств, но это маловероятно.
"Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает", — сказал представитель Кремля в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Ранее Песков сообщал, что субстантивной подготовки встречи Путина и Зеленского пока не ведётся. В Кремле заверили, что не получали конкретных предложений от украинских коллег, хотя Киев на международных встречах утверждает, что готов к беседе.
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