Песков считает, что Зеленский вряд ли приедет на саммит СНГ в Петербург

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский может приехать в Санкт-Петербург на саммит лидеров стран Содружества Независимых Государств, но это маловероятно.

"Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает", — сказал представитель Кремля в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".