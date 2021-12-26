На Украине беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учёт
В Минобороны страны составили перечень специальностей, которые подпадают под действие призыва.
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На Украине не стали делать исключений для беременных и женщин с малолетними детьми, их тоже поставят на воинский учёт. Точное число военнообязанных украинок будет уточнено в следующем году, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны страны.
На воинскую обязанность влияет состояние здоровья, которое определит военно-врачебная комиссия, а также предельный возраст — 60 лет.
Как уже сообщал Лайф, ранее Минобороны Незалежной утвердило перечень профессий, представительницы которых должны встать на учёт. Список состоит из 35 профессиональных отраслей. Предположительно, под действие приказа подпадают сотни тысяч украинок.
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