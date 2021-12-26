Путин пошутил о самом себе, рассказывая о планах на новогоднюю ночь
В этом году российский лидер традиционно встречает праздник в кругу близких.
© ТАСС / Матыцин Валерий
Президент России Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравительную речь главы государства. Об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента", — пошутил российский лидер в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о планах на новогоднюю ночь.
Как ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин планирует встретить Новый год в компании родных и близких.
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