НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин пошутил о самом себе, рассказывая о планах на новогоднюю ночь

В этом году российский лидер традиционно встречает праздник в кругу близких.

26 декабря, 12:23
<p>© ТАСС / Матыцин Валерий</p>

© ТАСС / Матыцин Валерий

Президент России Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравительную речь главы государства. Об этом он сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента", — пошутил российский лидер в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о планах на новогоднюю ночь.

Путин признался, что сам выбирает подарки внукам на Новый год

Путин признался, что сам выбирает подарки внукам на Новый год

Как ранее рассказал пресс-секретарь российского лидера, Владимир Путин планирует встретить Новый год в компании родных и близких.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1