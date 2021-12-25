Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где глава государства встретит Новый год. По его словам, он традиционно будет праздновать в компании родных и близких.

"Традиционно — с родными и близкими, с друзьями", — сказал он ТАСС в ответ на вопрос, как президент отметит праздник.

При этом представитель Кремля отметил, что рождественская неделя у Путина пройдёт в частично рабочем режиме. По его словам, глава государства редко проводит это время полностью "как новогодние праздники".

"Я думаю, что первые несколько дней он [Путин] будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я ещё раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха", — пояснил Песков.

Он добавил, что главе государства постоянно приходится работать с документами и другими данными. Тем более когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам и каналам, подчеркнул пресс-секретарь Путина.