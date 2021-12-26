Следствие попросило отпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО

Следствие попросило изменить блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО, меру пресечения. Заседание назначили на 29 декабря, об этом говорится в открытых источниках на сайте Куйбышевского суда.

Поскольку обвиняемый содержится в СИЗО, вариантов два: подписка о невыезде или домашний арест. Однако адвокат блогера Александр Передрук не исключает, что всё может оказаться технической ошибкой, пишет "Мash на Мойке".