Следствие попросило отпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО
Вариантов два — подписка о невыезде или перевод под домашний арест.
Фото © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Следствие попросило изменить блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО, меру пресечения. Заседание назначили на 29 декабря, об этом говорится в открытых источниках на сайте Куйбышевского суда.
Поскольку обвиняемый содержится в СИЗО, вариантов два: подписка о невыезде или домашний арест. Однако адвокат блогера Александр Передрук не исключает, что всё может оказаться технической ошибкой, пишет "Мash на Мойке".
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Поводом стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. Это не помогло. 3 ноября суд продлил арест блогеру, оставив его в СИЗО до 8 января 2022 года. Ранее Лайф сообщил, что Хованскому назначена психиатрическая экспертиза.
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