Депутат ГД Делягин предрёк нападение Украины на Россию и назвал точки военных ударов

Украина может напасть на Россию в период с февраля по март 2022 года, заявил на своём YouTube-канале депутат Государственной думы Михаил Делягин.

"Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта", — уточнил он.

По его словам, целью украинских войск могут оказаться Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск.