Депутат ГД Делягин предрёк нападение Украины на Россию и назвал точки военных ударов
По его словам, войска Незалежной готовятся к атаке на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск.
Солдаты украинской армии. Фото © Getty Images / Scott Peterson
Украина может напасть на Россию в период с февраля по март 2022 года, заявил на своём YouTube-канале депутат Государственной думы Михаил Делягин.
"Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них всё достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ — это война. В зону риска мы войдём где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта", — уточнил он.
По его словам, целью украинских войск могут оказаться Крым, Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск.
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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