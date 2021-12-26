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Песков заявил, что в Минских соглашениях нет "двойного дна"

По его мнению, некоторые действующие политики вообще не читали текст документа.

26 декабря, 12:00
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin</a></p>

Дмитрий Песков © kremlin

В Минских соглашениях все положения чётко прописаны, там нет двойного дна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Многим [действующим политикам], наверное, хочется напомнить, давайте, возьмите текст [соглашений]: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы всё поймёте. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла", сказал Песков.

Он отметил, что большинство действующих политиков не видели ночной работы над документом и иногда складывается впечатление, словно они вообще не читали текст соглашения.

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Ранее представитель Госдепа Нед Прайс поприветствовал договорённости о прекращении огня в Донбассе. Конфликт может быть урегулирован только в атмосфере деэскалации, отметил он, обратив внимание на выполнение Минских соглашений.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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