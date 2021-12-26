Песков заявил, что в Минских соглашениях нет "двойного дна"

В Минских соглашениях все положения чётко прописаны, там нет двойного дна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Многим [действующим политикам], наверное, хочется напомнить, давайте, возьмите текст [соглашений]: краткий, абсолютно понятный, логически выстроенный. Прочитайте его, и вы всё поймёте. Там нет ни двойного дна, ни двойного смысла", — сказал Песков.

Он отметил, что большинство действующих политиков не видели ночной работы над документом и иногда складывается впечатление, словно они вообще не читали текст соглашения.