Reuters узнало о подготовке встречи представителей России и Германии по Украине
По данным СМИ, в переговорах, которые планируется провести в очном формате, примут участие замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер.
Флаги Германии и России © ТАСС / Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop
Высокопоставленные правительственные чиновники России и Германии в начале 2022 года проведут личную встречу по ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два анонимных источника в немецком правительстве.
Как уточняется, о проведении встречи договорились замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак и советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Йенс Плётнер. Переговоры должны состояться уже в январе. По данным агентства, об этом Козак и Плётнер условились во время недавнего продолжительного телефонного разговора.
Reuters отмечает, что в рамках переговоров представители двух стран предпримут попытку снизить политическую напряжённость вокруг Незалежной. Такую встречу агентство называет редкой, поясняя, что телефонные звонки по украинскому вопросу в последнее время происходили часто, а вот очные встречи между высокопоставленными чиновниками — крайне редко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что субстантивной подготовки встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока не ведётся. По словам представителя Кремля, Москва не получала конкретных предложений от украинских коллег, хотя Киев на международных встречах утверждает, что готов к беседе.
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