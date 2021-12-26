Reuters узнало о подготовке встречи представителей России и Германии по Украине

Высокопоставленные правительственные чиновники России и Германии в начале 2022 года проведут личную встречу по ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два анонимных источника в немецком правительстве.

Как уточняется, о проведении встречи договорились замглавы Администрации Президента России Дмитрий Козак и советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Йенс Плётнер. Переговоры должны состояться уже в январе. По данным агентства, об этом Козак и Плётнер условились во время недавнего продолжительного телефонного разговора.

Reuters отмечает, что в рамках переговоров представители двух стран предпримут попытку снизить политическую напряжённость вокруг Незалежной. Такую встречу агентство называет редкой, поясняя, что телефонные звонки по украинскому вопросу в последнее время происходили часто, а вот очные встречи между высокопоставленными чиновниками — крайне редко.