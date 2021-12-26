Песков назвал получение гарантий безопасности от НАТО вопросом жизни и смерти

Получение гарантий безопасности от НАТО сегодня стало для России вопросом жизни и смерти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причём в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой — находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", — сказал Песков.