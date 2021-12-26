Песков назвал получение гарантий безопасности от НАТО вопросом жизни и смерти
По его словам, на протяжении двух последних десятилетий Москву методично обманывали.
© ТАСС / Никольский Алексей
Получение гарантий безопасности от НАТО сегодня стало для России вопросом жизни и смерти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причём в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой — находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", — сказал Песков.
Напомним, в середине декабря Москва направила Вашингтону проект договора о гарантиях безопасности. В одном из пунктов документа Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Накануне появилась неподтверждённая информация о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия – НАТО на 12 января, а вместе с этим желание участвовать в переговорах изъявили на Украине.
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