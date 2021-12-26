Депутат Водолацкий объяснил слова Путина об ответе на отказ НАТО по гарантиям безопасности

Он подчеркнул: президент чётко и внятно заявил о том, что у российских военных экспертов есть варианты, которые позволят обеспечить стране безопасность.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что ответ на расширение НАТО может быть "самым разным", а решение будет зависеть от рекомендаций военных экспертов, заявил, что предложения Москвы исходят из решений, которые не ущемляют права других стран, но обеспечивают безопасность РФ.

"Мы все понимаем, что национальная безопасность РФ находится на первом месте в повестке руководства нашего государства. Естественно, исходя из этого принимаются все решения, которые позволят нашему государству иметь те договорные отношения, те правила игры, которые позволят в дальнейшем мирно существовать всем странам", — подчеркнул он в беседе с RT.

Депутат отметил, что США и НАТО хотят сделать Украину "зоной конфликта", которая позволит "постоянно шантажировать Россию", и подчеркнул, что "президент чётко и внятно заявил о том, что у наших военных экспертов есть варианты, которые позволят нам обеспечить безопасность". Водолацкий добавил: страны Европы, а также граждане Украины должны понимать, что они могут пострадать от политики, которую проводят США и НАТО.