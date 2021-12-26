Путин допустил "самые разные" ответы на отказ США и НАТО дать гарантии безопасности

В случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности Москве ответ может быть самым разным, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что выбор вариантов будет зависеть от консультации с военными экспертами.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — сказал он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия будет стремиться к достижению позитивных итогов по этому вопросу. По его словам, Москва выступила с предложениями для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закреплённого юридически, а не для того, чтобы "что-то забаллотировать и прекратить".