Два человека погибли при пожаре в общежитии в ЯНАО

Общежитие вспыхнуло на улице Губкина в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе, погибли два человека, четверо пострадали, сообщила глава города Елена Молдован в своём Telegram-канале.

"Сегодня ночью в 00:04 (22:04 мск. — Прим. Лайфа) произошёл пожар в доме по адресу ул. Губкина, 47. <...> В результате четырём жителям потребовалась медицинская помощь амбулаторно. Одна женщина 1959 года рождения, к сожалению, скончалась в приёмном отделении больницы, по предварительным данным, по причине отравления угарным газом. В одной из комнат общежития на первом этаже был обнаружен труп ещё одного человека", — написала Молдован.

По словам главы города, всего в этом общежитии зарегистрировано 58 человек. При пожаре люди были эвакуированы. Елена Молдован подчеркнула в сообщении, что никого из жителей в беде не оставят и всем будет оказана необходимая помощь.