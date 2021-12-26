Кабмин выделит 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в деревнях
Отмечается, что деньги пойдут на замену мебели и оборудования более чем в тысяче точек.
© VK / Почта России
Правительство России выделит пять миллиардов рублей на модернизацию почтовых отделений в труднодоступных населённых пунктах страны. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство начинает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях", — говорится на сайте правительства.
Сообщается, что выделенные средства пойдут на обновление свыше тысячи почтовых отделений в разных уголках России. Будет заменена не только старая мебель, но и появится новое современное оборудование. Кроме того, в пресс-службе кабмина подчеркнули, что при необходимости будут построены быстровозводимые здания.
Ранее Лайф писал, что российское правительство выделило 891 миллион рублей на модернизацию электросетей в Дагестане.
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