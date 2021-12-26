Грушко считает важным участие в заседании Совета Россия – НАТО высокопоставленных военных
Дипломат напомнил, что главным вопросом на предстоящих переговорах является военная безопасность.
Александр Грушко. Фото © REUTERS / Francois Lenoir
Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает принципиально важным, чтобы в заседании Совета Россия – НАТО (СРН) приняли участие высокопоставленные военные.
"Поскольку речь идёт о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные", — подчеркнул он.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительного вооружения в Европе.
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