Грушко считает важным участие в заседании Совета Россия – НАТО высокопоставленных военных

Замглавы МИД РФ Александр Грушко считает принципиально важным, чтобы в заседании Совета Россия – НАТО (СРН) приняли участие высокопоставленные военные.

"Поскольку речь идёт о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные", — подчеркнул он.