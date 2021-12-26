Игорь Матвиенко сравнил "Тавриду" с "Фабрикой звёзд" и назвал её лучшим проектом для молодёжи

Игорь Матвиенко назвал "Тавриду" лучшим проектом для творческой молодёжи в России © LIFE

Фестиваль "Таврида-Арт" — это лучшее, что было придумано для творческой молодёжи в России, считает продюсер и композитор Игорь Матвиенко. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

"Таврида" — это не только фестиваль, это целая система, которая была выстроена очень мудрыми людьми. Там собирается в одном пространстве талантливая молодёжь со всей страны и по разным направлениям: литература, театр, кино, музыка, танцы и всё что угодно. Когда они все вместе собираются, они начинают генерировать идеи. Там проводятся мастер-классы, приезжают какие-то лысые мэтры типа меня и что-то рассказывают, делятся опытом. И это действительно очень интересно, креативно, и получаются очень хорошие вещи, причём за очень короткий промежуток", — считает композитор.

Он рассказал, что во время фестиваля набрал себе в команду группу молодых сонграйтеров, которые могут писать по пять качественных песен в день. Именно "Таврида" зажгла в этих ребятах невероятную работоспособность, зарядила так, что продюсер до сих пор удивляется их способностям. "Таврида" отличается от шоу "Фабрика звёзд", отметил Матвиенко. Она создана не для зрителей, а для самих творцов. Любой может попасть туда, просто заполнив заявку и пройдя конкурс. Новые знания, идеи, знакомства — всё участник получает там бесплатно.