Игорь Матвиенко объяснил, почему популярных рэперов не приглашают на "голубые огоньки"
При этом, по его мнению, на телевидении сейчас создаются альтернативные новогодние шоу, где благодаря специальным приёмам современные артисты выгодно смотрятся.
Игорь Матвиенко © LIFE
Игорь Матвиенко рассказал, в чём молодые исполнители проигрывают старожилам "Голубого огонька" © LIFE
Россияне продолжают заинтересованно смотреть на звёзд, которые из года в год выступают на "Голубом огоньке", потому что их появление похоже на праздник. Если на эту сцену выпустить популярных артистов "из новой школы", такого настроения не будет, так как многие молодые исполнители не умеют работать со зрителем, заявил композитор и продюсер Игорь Матвиенко в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".
"К сожалению, никто [из молодых популярных артистов] не говорит про концерты, они все говорят про стримы. Написать хит, запустить, он попадёт в чарт, и тогда получим миллион рублей. И хорошо. Они не думают о концертах. Я увидел Диану Арбенину живьём и понял, что это просто гениально. Я даже не знал, что так Арбенина работает. Она звучит как какая-то космическая группа, она держит энергетикой весь зал. А потом я сходил ещё на один концерт, не буду говорить кого. Очень популярного артиста, из новой школы, скажем. Так я ушёл со второй песни, потому что хитов много, но на концертах это не работает вообще", — поделился Матвиенко.
По его мнению, популярные рэперы проигрывают в опыте, им нужно продержаться на сцене хотя бы лет пять, чтобы научиться работать, как старая школа. Но для них это сложно, они сейчас "прямо как мотыльки". При этом, отмечает продюсер, на телевидении предлагаются другие форматы, где молодёжь хоть и проигрывает по энергетике, но за счёт режиссуры получается хорошее шоу.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Игорь Матвиенко также рассказал, что сейчас сильнее всего влияет на молодёжь, вовлекает ли музыка детей в деструктивную среду и реально ли сделать из обычных школьников профессиональных артистов. Полный выпуск смотрите по ссылке.
Ранее продюсер Виктор Дробыш обвинил россиян в том, что их "душат Киркоровым" на "голубых огоньках". По мнению продюсера, спрос рождает предложение, поэтому однотипность телешоу в новогоднюю ночь — вина зрителей.
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