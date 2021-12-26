Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Каждый пятый россиянин недоволен грохотом взрывающихся петард и салютов в новогоднюю ночь. При этом встречать праздник без фейерверков хотели бы в основном женщины. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob, в котором участвовали 1600 граждан из разных регионов страны.

"Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на три процентных пункта больше, чем в прошлом году", — говорится в документе.

Почти 10% респондентов признались, что с трудом выносят нетрезвых людей вокруг. У 7% настроение портится от просмотра новогодних телевизионных шоу. Недосып на утро после праздника раздражает 3% россиян. Примерно 2% опрошенных страдают от одиночества в новогоднюю ночь и считают излишним ажиотаж вокруг праздника. И лишь 2% не видят повода к переживаниям. Кроме того, в списке своих недовольств в новогоднюю ночь россияне отметили излишние расходы, проблемы с сотовой связью, обилие еды, грязную посуду после торжества, а также необходимость работать и поздравлять всех с наступившим Новым годом.