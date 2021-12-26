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Медведь едва не разодрал мужчину на сельском кладбище в Приморье

Он сумел вырваться из лап хищника и самостоятельно найти дорогу, где его заметили автомобилисты.

26 декабря, 08:04

Фото © Pexels

В посёлке Преображение Лазовского района Приморья дикий медведь напал на местного жителя, инцидент произошёл на сельском кладбище, сообщили в Администрации Лазовского района.

Нападение случилось сегодня примерно в 11 часов утра. 57-летний мужчина сумел вырваться из лап хищника и самостоятельно найти дорогу, где его заметили автомобилисты. Они вызвали скорую, и пострадавшего увезли в больницу. Медведя пока не нашли, о состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно. О произошедшем сообщили в службу охотничьего надзора, инспекторы уже работают на месте.

А ранее Лайф писал, что на Ямале голодный медвежонок постучался в окно к вахтовикам.

В уральском нацпарке лось ударил копытами девочку за попытку погладить

В уральском нацпарке лось ударил копытами девочку за попытку погладить

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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