Медведь едва не разодрал мужчину на сельском кладбище в Приморье

Нападение случилось сегодня примерно в 11 часов утра. 57-летний мужчина сумел вырваться из лап хищника и самостоятельно найти дорогу, где его заметили автомобилисты. Они вызвали скорую, и пострадавшего увезли в больницу. Медведя пока не нашли, о состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно. О произошедшем сообщили в службу охотничьего надзора, инспекторы уже работают на месте.