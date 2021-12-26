Три человека погибли в жёстком ДТП с микроавтобусом и фурой в Ростовской области

Видео с места ДТП, в котором погибло три человека. © LIFE

Жуткое ДТП произошло на трассе в Ростовской области. Там в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибло три человека, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Авария произошла около половины четвёртого утра на 844-м километре автодороги М4. Микроавтобус Mercedes, в котором находились девять граждан ДНР, допустил столкновение с фурой. В результате два человека погибли на месте, ещё один скончался по пути в больницу. Шестеро были госпитализированы с различными травмами, преимущественно с переломами. Одна из пострадавших — 17-летняя девушка. Ей повезло больше всего: врачи диагностировали у неё несколько ушибов. Источник Лайфа уточнил, что все пассажиры ехали из Москвы. По факту ДТП региональная прокуратура организовала проверку.

Фото с места ДТП, в котором погибло три человека. © LIFE

"Установлено, что 26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. В результате ДТП погибло 3 человека, ещё 6 с травмами доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении ведомства.