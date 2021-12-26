В Харькове построили "Стоунхендж" из бетонных блоков за 1,5 млн гривен

В украинском Харькове появился местный "Стоунхендж". Именно так местные жители прозвали новый арт-объект с высеченными изображениями скифской тематики.

Как пишет MyKharkov.info, объект, который получил официальное название "Скифское наследие", обошёлся властям города в 1,5 миллиона гривен (примерно 4 миллиона рублей). Однако платить за него авторам не собираются. Как рассказал глава Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, в таком виде, в каком объект был сдан, он принят не будет.

"Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов (мэр Харькова. — Прим. Лайфа) уверен, что в таком виде "библиковскому Стоунхенджу" или "Скифскому наследию" в Харькове места нет", — написал Сидоренко у себя в "Фейсбуке".

Проект объекта был подан на конкурс "Бюджет участия" в 2019 году. Причём харьковчане сами поддержали "Скифское наследие", проголосовав за него в Интернете. Однако власти уверены, что новый арт-объект стал жертвой бюджетного распила.

"Инсталляция "Деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила", — написал в "Фейсбуке" депутат местного горсовета Игорь Черняк.