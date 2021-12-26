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В Харькове построили "Стоунхендж" из бетонных блоков за 1,5 млн гривен

Творцы выиграли конкурс на создание этого "шедевра", но теперь им вряд ли заплатят.

26 декабря, 07:26
<p>Арт-объект "Скифское наследие" в Харькове. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/igor.cherniak.121?__cft__%5B0%5D=AZWq-TEmIWZUm9E4BYqlYzuKZ0HQL2iky_BYHTV7pwoU6qIFWsPdKX1wyjHUH3eXEnUnU4RfNgnBOpcmiVPT8iSOO82rYWXk03oI4viPnBhsemOnY_9OOCHiDvmhsZthICg&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Igor Cherniak</a></p>

Арт-объект "Скифское наследие" в Харькове. Фото © Facebook / Igor Cherniak

В украинском Харькове появился местный "Стоунхендж". Именно так местные жители прозвали новый арт-объект с высеченными изображениями скифской тематики.

Как пишет MyKharkov.info, объект, который получил официальное название "Скифское наследие", обошёлся властям города в 1,5 миллиона гривен (примерно 4 миллиона рублей). Однако платить за него авторам не собираются. Как рассказал глава Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, в таком виде, в каком объект был сдан, он принят не будет.

"Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов (мэр Харькова. — Прим. Лайфа) уверен, что в таком виде "библиковскому Стоунхенджу" или "Скифскому наследию" в Харькове места нет", — написал Сидоренко у себя в "Фейсбуке".

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Проект объекта был подан на конкурс "Бюджет участия" в 2019 году. Причём харьковчане сами поддержали "Скифское наследие", проголосовав за него в Интернете. Однако власти уверены, что новый арт-объект стал жертвой бюджетного распила.

"Инсталляция "Деньги в никуда". Харьков. Эпоха позднего бюджетного распила", — написал в "Фейсбуке" депутат местного горсовета Игорь Черняк.

Ранее Лайф рассказывал, что скульптура Снегурочки из Якутии довела пользователей соцсетей до истерики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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